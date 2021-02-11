اختبارات إلكترونية للأول والثانى الثانوى.. والجداول بعد منتصف فبراير.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الخميس.
الأهرام
السيسي: ليبيا تبدأ عهدا جديدا.. والمصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات
مصر مستعدة لتلبية إحتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار وإدارة بلادهم
الشروق
السيسي: سياسة مصر فى المنطقة تقوم على مبادئ رشيدة متوازنة و ثوابت أخلاقية
الأخبار
تكليف رئاسي بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين
اليوم السابع
اختبارات إلكترونية للأول والثانى الثانوى.. والجداول بعد منتصف فبراير
الوفد
الحكومة توافق على حافز من 10 إلى 25% لإحلال السيارات بالغاز
الهلال
ارتفاع جديد فى حالات الشفاء من فيروس كورونا
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بطل أفريقيا يواجه بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية.. اليوم
"حلم البرونزية" يداعب الأهلاوية
الشرق الأوسط
بايدن يعلن تشكيل فريق عمل فى البنتاغون حول الصين
روسيا اليوم
الدفاع الروسية تعلن صد هجوم على قاعدة حميميم فى سوريا