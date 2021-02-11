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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:24 ص
رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر
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شمس يونس
شارك  الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم (49) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور محجوب رئيس جامعة الأقصر بأن المجلس ناقش بعض الموضوعات المهمة ومن أهمها تفعيل دور الجامعات المصرية لتعظيم الاستفادة من المكتبات الرقمية بالجامعات المصرية وهيكلة إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وإنشاء وحدات للمبعوثين وعمل لوائح بذلك بدلًا من وجود المكاتب.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس ناقش موضوع إنشاء منصة ذكية لتقديم خدمات لجذب الطلاب الوافدين وكيفية التغلب علي المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة.
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