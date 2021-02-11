رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم (49) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وصرح الدكتور محجوب رئيس جامعة الأقصر بأن المجلس ناقش بعض الموضوعات المهمة ومن أهمها تفعيل دور الجامعات المصرية لتعظيم الاستفادة من المكتبات الرقمية بالجامعات المصرية وهيكلة إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وإنشاء وحدات للمبعوثين وعمل لوائح بذلك بدلًا من وجود المكاتب.



