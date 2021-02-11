الإغلاقات في الكويت تدفع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للاحتجاج

قامت الكويت باتخاذ حزمة من الاجراءات الصحية الاخيرة لمواجهة ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 لتفتح مجددا باب الحديث عن اثار مدمرة للحظر والاغلاق على المشروعات المتوسطة والصغيرة .





كات السلطات الكويتية بعد ان رأت ارتفاعا في منحني الاصابات بالفيروس قد اعلنت عن تطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفاقم الوضع منها اغلاق الاعمال والمحلات التجارية من الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا وكذلك اغلاق الصالونات والمعاهد الصحية لكن الإجراءات رفعت أصواتا مطالبة بتفهم معاناة أصحاب هذه الأعمال، خاصة أن الكثير منها قد افلس او على شفا إفلاس.





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يذكر ان الدولة كانت قد ارفقت حزمة قرارات الاغلاق بقرار تاجيل سداد اقساط قروض المشروعات الصغيرة لمدة عام لكن بدا من وجهة نظر برلمانية ان القرار ليس كافيا وامتدت المطالبات بالتعويض وربما اكثر من التعويض.





وتقف حكومة تصريف الاعمال بين شقي رحي فهي مجبرة على العودة الى التشدد لقطع الطريق على انتشار فيروسي وهي تنتقد بسبب تداعيات التشدد وعليها ان تجد حلا وسطا يوقف الانتشار الفيروس ويعوض اصحاب المشاريع ويرضي نواب المجلس وما أصعبه من رضا.