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اقتصاد

بكين استوردت من القاهرة بقيمة 110 ملايين دولار من فاكهة

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قال تشو تشنتشنغ رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية بالقاهرة، إن الحكومة الصينية تعمل بنشاط على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الصين.


وأضاف أن الصين استوردت العام الماضي بقيمة 110 مليون دولار من الفاكهة المصرية ، منها 96 مليون دولار للبرتقال الطازج ، و 13 مليون دولار من الفراولة المجمدة ، وحوالي 0.5 مليون دولار من العنب الطازج ، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من الفاكهة إلى الصين في عام 2020 سجلت 423.8٪ زيادة مقارنة بعام 2015.


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وأوضح تشنتشنغ أن  الفاكهة تأخذ نصيب الأسد من صادرات مصر الغذائية إلى الصين، موضحا أنه منذ عام 2019 ، أصبحت الفاكهة ثاني أكبر منتجات تصدير من مصر إلى الصين ، بعد منتجات النفط والغاز.

وذكر أن بلاده تعد ثاني أكبر مستورد للبرتقال الطازج ،  بما يمثل اكثر من 20٪ من سوق الواردات الصينية،  بالإضافة إلى ذلك، فإن الصين هي ثاني أكبر مستورد للفراولة المجمدة وتمثل أكثر من 35٪ من سوق الاستيراد الصيني.

ونوه تشنتشنغ بأن  التمور المصرية الطازجة تتمتع بالإذن الأول والوحيد في الصين، كما نجح البرتقال المصري الطازج والعنب والتمر ولب البنجر في دخول السوق الصينية، مشيرا إلى جودة المنتج المصري وإمكانية تصديره بأسعار تقل عن ذلك فهناك إمكانية للتنافس معها.

وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بتصدير الرمان المصري إلى الصين قد بدأت، و يمكن للجانب المصري تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجمارك الصينية (GACC) من خلال سفارة مصر في الصين لدخول منتجات زراعية أخرى ذات إمكانات تصدير.

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