البحوث الفلكية: استحداث 3 محطات لرصد الزلازل وإنشاء محطة للأقمار الصناعية.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن هناك أكثر من مشروع داخل معهد البحوث الفلكية، وذلك من خلال استحداث 3 محطات بالشبكة القومية للزلازل وانشاء مرصد جديد، كما جارى انشاء محطة للأقمار الصناعية فى حلوان.









وأضاف القاضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جار إنشاء محطتين جديدتين للأقمار الصناعية بنهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أنه تم التوصل لموقعين لإنشاء هذا المرصد الجديد في جنوب سيناء وفي الصحراء الشرقية قبل الغردقة، مع عمل دراسات والتي تستغرق ما بين 3 و5 سنوات حتى يتم تفعيله وإطلاقه.









وأكد أن هذا المرصد سيكون ثاني أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية، حيث تبلغ قوة التليسكوبات الخاصة به 3 أضعاف تليسكوب مرصد القطامية.











وأشار إلى سعي المعهد لإنشاء مشروع محطة جديدة لرصد الأقمار الصناعية، حيث يتم إدخال تليسكوبين أحدهما بصري والآخر ليزر، إضافة إلى استحداث 3 محطات لرصد الزلازل بالمعهد، علاوة على افتتاح محطة رصد للأقمار الصناعية مؤخرًا.



