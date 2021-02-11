حملة لتعقيم المساجد بمديرية أوقاف الأقصر.. صور

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم البدء فى حملة لتعقيم وتطهير المساجد بالمديرية وذلك يومى الأربعاء والخميس، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى.





اقرأ أيضًا:

وصية والده.. طبيب الأقصر يعالج مرضي الغسيل الكلوي وغير القادرين مجانا





وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تواصل هذه الحملات بصفة مستمرة على المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا حيث يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية.





وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، وبناء على تعليمات الوزارة واستمرارا للعمل بالإجراءات الاحترازية.