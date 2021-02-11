ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حتى مجدي.. مي عمر تواصل تصدر تريند يوتيوب بـ لؤلؤ

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
واصلت الفنانة مي عمر تصدر تريند موقع "يوتيوب" بمشاهد من مسلسلها "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا جدًا خلال الأيام القليلة الماضية.


وكانت مي عمر شاركت جمهورها صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "لؤلؤ" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت برفقة الفنان إدوارد وعلقت قائلة: "حتى انت يا مجدى؟".


مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى آخر يوم تصوير.. فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" يحتفل بعيد ميلاد إدوارد

هيدي كرم تروج لمسلسل "لؤلؤ" .. شاهد

مي عمر تتألق في أحدث ظهور مع أكرم حسني

مى عمر تحتل المركز الـ 7 على تريند يوتيوب بأغنية "إن جيت للحق".. فيديو

مي عمر تشارك متابعيها كواليس مسلسل لؤلؤ عبر إنستجرام

أشعة الشمس.. مى عمر تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

الإفتاء: تلكؤ الموظف وإبطاؤه في إنجاز عمله خيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق بالسعودية

5 حالات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران