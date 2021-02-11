حتى مجدي.. مي عمر تواصل تصدر تريند يوتيوب بـ لؤلؤ

واصلت الفنانة مي عمر تصدر تريند موقع "يوتيوب" بمشاهد من مسلسلها "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا جدًا خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت مي عمر شاركت جمهورها صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "لؤلؤ" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت برفقة الفنان إدوارد وعلقت قائلة: "حتى انت يا مجدى؟".
مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.