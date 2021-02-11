الاتحاد المصرى للرماية: مصر قادرة على تنظيم أى مسابقات عالمية فى أى وقت.. فيديو

قال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، إن هناك استعدادا على أكبر وأعلى مستوى لتنظيم كأس العالم للرماية، ونعمل على اتباع الإجراءات الاحترازية خلال تنظيم البطولة، لافتًا إلى أن هناك 31 دولة على مستوى العالم ستشارك فى البطولة.





وأضاف، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر لديها محافل كثيرة فى استضافة البطولات ولديها خبرة كبيرة جدًا فى استضافة البطولات، مشيرًا إلى أن العالم كله يرى أن مصر قادرة على استضافة بطولات وأحداث قوية.





وأكد ان مصر دولة كبيرة ومتواجدة على الساحة العالمية، منوهًا بأنه سيتم الكشف على اللاعبين قبل البطولة وسيتم الحفاظ عليهم جيدًا طوال فترة البطولة، وسيتم العمل بنظام الفقاعة للحرص على صحة المشاركين فى البطولة.





وأوضح أن مصر قادرة على تنظيم أى مسابقات عالمية فى أى وقت، مضيفًا أنه يجب على كل لاعب أن يكون حامل لشهادة pcr وفور وصوله لمطار القاهرة يتم عمل له تحليل آخر للتأكد من سلامته.



