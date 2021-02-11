ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاتحاد المصرى للرماية: مصر قادرة على تنظيم أى مسابقات عالمية فى أى وقت.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، إن هناك استعدادا على أكبر وأعلى مستوى لتنظيم كأس العالم للرماية، ونعمل على اتباع الإجراءات الاحترازية  خلال تنظيم البطولة، لافتًا إلى أن هناك 31 دولة على مستوى العالم ستشارك فى البطولة.

وأضاف، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر لديها محافل كثيرة فى استضافة البطولات ولديها خبرة كبيرة جدًا فى استضافة البطولات، مشيرًا إلى أن العالم كله يرى أن مصر قادرة على استضافة بطولات وأحداث قوية.

وأكد ان مصر دولة كبيرة ومتواجدة على الساحة العالمية، منوهًا بأنه سيتم الكشف على اللاعبين قبل البطولة وسيتم الحفاظ عليهم جيدًا طوال فترة البطولة، وسيتم العمل بنظام الفقاعة للحرص على صحة المشاركين فى البطولة.

وأوضح أن مصر قادرة على تنظيم أى مسابقات عالمية فى أى وقت، مضيفًا أنه يجب على كل لاعب أن يكون حامل لشهادة pcr وفور وصوله لمطار القاهرة يتم عمل له تحليل آخر للتأكد من سلامته.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة 31 دولة.. مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل

قبل انطلاق مونديال الرماية.. وزير الرياضة: مصر واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث العالمية

قبل انطلاق كأس العالم.. رئيس اتحاد الرماية: نسعى لتقديم بطولة تليق باسم مصر

السعودية تشارك في بطولة كأس العالم للرماية في مصر خلال فبراير

رئيس اتحاد الرماية يكشف تفاصيل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2021

مصر تنظم كأس العالم للرماية.. رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

فاجعة عائلية.. كورونا يحرم طفلين توأما من والدتهما في عمر 3 أسابيع

استشارى تغذية: البيض بريء من زيادة الكوليسترول.. فيديو

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

حكام مباريات الخميس.. أمين عمر يدير لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران