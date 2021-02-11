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تعرف على تفاصيل مبادرة تحدى مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:03 ص
المهندس حسين مصطفى
المهندس حسين مصطفى عز الدين
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هاجر إبراهيم
قال المهندس حسين مصطفى عز الدين، أحد مؤسسي مبادرة تحدى مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، إن المبادرة بدأت عام 2016 بالتعاون بين مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وشركة ناشئة أخرى، وهى عبارة عن دعم الشركات الناشئة.

وأضاف "عز الدين" خلال حواره ببرنامج "صباح البد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبادرة تأتي بالأفكار وإعطاء التدريبات وفى النهاية استمداد تلك الأفكار والتطوير منها، موضحا أن المبادرة كبرت الآن وأصبحت تتضمن طلاب مشاريع التخرج من كليات هندسة وزراعة وحاسب آلى.

وتابع أن المبادرة شملت طلاب المدارس المتفوقين الذين شاركوا بمشروعاتها، بالإضافة إلى المشاريع الناشئة، لافتا إلى أنه على مدار عامين يوجد عدد مشاريع كثيرة جدا.

وأكد أنه يتم التواصل عن طريق البدء فى مرحلة التسجيل ويكون أون لاين على صفحات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعى ويقوم الطلاب بالتقديم، متابعا أن المبادرة تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات.

وأشار إلى أنه لا يوجد شروط للالتحاق بالمبادرة، حيث يتم قبول جميع الأفكار الموجودة، مضيفا إلى أنه يتم تقديم الدعم الفنى وتقنى من قبل المبادرة من أكثر من جهة للطلاب، بالإضافة إلى توفير المعامل والأماكن التى من المفترض تنفيذ الفكرة بها.

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