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اقتصاد

غرفة جنوب سيناء التجارية: نمتلك ثروات تعدينية هائلة لإقامة مشروعات مشتركة مع كازاخستان

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد هشام خضير رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء أنه خلال  فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكازاخستانى ولقاء اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء باعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة المهندس إبراهيم العربى والذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون الثنائى مع كازاخستان فى العديد من المجالات منها مجال التعدين وزيادة الاستثمارات الكازاخيه بإقامة مشروعات جديد بمحافظة جنوب سيناء التى بها العديد من المواد الخام التى تقوم عليها العديد من الصناعات كالمحاجر والجرانيت والرخام والرمال البيضاء وغيرها من المعادن 


وأوضح خضير فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن لقاء المحافظ مع الاتحاد تناول أيضا أهمية التعاون مع كازاخستان فى مجال السياحة والطيران من وإلى مدينة شرم الشيخ وكما أعلن المحافظ اللواء خالد فوده أن المحافظة من أولى المحافظات التى أبرمت اتفاق تعاون مع مدينة الماتى الكازاخيه لزيادة الاستثمارات المشتركة ودفع حركة التجاره بين الجانبين. 

وأشار خضيرانه تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الغرفة والمحافظة فى تقديم خدمات جديده لمنتسبى الغرفه من تاجر وصانع ومؤدى خدمات 
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