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اتحاد الرماية: بطولة العالم تضم 400 لاعب يمثلون 31 دولة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، إن مصر قادرة على تنظيم أى مسابقات عالمية فى أى وقت، مضيفًا أنه يجب على كل لاعب أن يكون حامل لشهادة pcr وفور وصوله لمطار القاهرة يتم عمل له تحليل آخر للتأكد من سلامته.

وأضاف، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تطهير مكان الإقامة بشكل يومي ومستمر، بالإضافة إلى تطهير مكان الانتقال، وتواجد اللجنة الطبية فى مكان الرماية.

وتابع لأن المسابقة تعتمد على التدريب على الرماية ويشارك فيها الرجال والسيدات، وكل دولة تشارك فيها كل فرقة من كل دولة يتنافسون على الحصول على البطولة.

وأوضح أن بطولة كأس العالم تتوقف على الرماية بالخرطوش فقط، منوهًا بلأن سن التعامل مع لعبة الرماية بداية من 16 سنة وحتى ما لا نهاية، مؤكدًا أن بطولة العالم تضم 400 لاعب يمثلون 31 دولة.

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