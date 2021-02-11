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حوادث

وزير الداخلية يمنح الجنسية المصرية لـ 3 أشقاء من أسرة هليل سالم بجنوب سيناء

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:40 ص
صدى البلد
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صدى البلد
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الجنسية المصرية لغير معينى الجنسية وذلك طبقا للمادة الرابعة / خامسا من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

حيث قرر وزير الداخلية منح الجنسية لكلا من سالم هليل نصر سالم مواليد جنوب سيناء 25 سبتمبر 1977، وراضية هليل نصر سالم مواليد جنوب سيناء 25 سبتمبر 1975 وعبد الله هليل نصر سالم مواليد جنوب سيناء 5 نوفمبر 2001.

وجاء قرار وزير الداخلية رقم 44 لسنة 2020 بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.
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