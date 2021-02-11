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رئيس اتحاد الرماية : قادرون على تحقيق ميداليتين فى بطولة كأس العالم .. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، إن أكثر الدول المتميزة برياضة الرماية هى ألمانيا وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الامركيية وايطاليا والهند، لافتًا إلى أن مصر لديها رماه عالميين مؤهلين للحصول على بطولة كأس العالم.


وأضاف ، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان اللاعب عزمى بو حلبة المؤهل لأوليمبيات طوكيو الحاصل على المركز الثالث على مستوى العالم، واحمد توحيد حاصل على المستوى الثالث على العالم، وناجى العشماوى وغيرهم الكثيرين.

وأوضح أن  بطولة كأس العالم تتوقف على الرماية بالخرطوش فقط، منوهًا بان سن التعامل مع لعبة الرماية بداية من 16 سنة وحتى مالا نهاية، مؤكدًا أن بطولة العالم تضم 400 لاعب يمثلون 31 دولة.

وأشار إلى أن مصر لديها فرص للحصول على ميداليتين فى بطولة كأس العالم للرماية، مؤكدًا انها اول بطولة عالمية تقام فى مصر منذ 2009.

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