أستاذ إدارة حكومية: إنشاء 497 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات فقط

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البنايات الدولية، إن المناطق العشوائية هي المناطق غير المخططة التى نشأت بعيدا عن أعين الدولة ومقسمة لنوعين، عشوائيات آمنة وعشوائيات خطرة.





وأضاف "عرفة" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد العشوائيات الأمنة فى مصر تقدر ب50% طبقا لما أكدته القيادة السياسية، موضحا أن الحكومة عملت على هذا الملف وتحديد أنه بنهاية 2021 سيتم إزالة جميع تلك المناطق ثم تطويرها.





وتابع أنه بالفعل تم تنفيذ 90% من الإنتهاء من تلك المناطق، لافتا إلى أن هناك 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف من ثورة 25 يناير حتى تلك اللحظة فقط الأراضي غير الزراعية، ومليون و900 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية.





وأكد أنه حتى تلك اللحظة تم إزالة تقريبا 322 منطقة خطرة بتكلفة إجمالية 36 مليار جنيه، ونقل مواطنيها بمساكن آمنة، مضيفا إلى أنه تم إنشاء حتى الآن 497 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات فقط.