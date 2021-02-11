بديل طبيعي لعلاج حب الشباب للرجال والنساء

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من مشكلة حب الشباب باتباع هذا الماسك الطبيعي.

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الكركم

– يعد الكركم من أسرار الهنود لجمال البشرة ونضارتها، والكركم بشكل خاص يفيد البشرة الدهنية لكونه يساهم في التحكم بالزيوت التي تعمل على إفرازها بالإضافة لكونه يعمل كمضاد طبيعي للبثور والشوائب.

– يستخدم الكركم في علاج آثار حب الشباب وحروق الشمس وهو من المكونات الرخيصة والمتوفرة في كل بيت الماسك الأول، نقوم بخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الزبادي ونصف ملعقة من العسل، وثم نفرده على الوجه لمدة تصل إلى 15 دقيقة ونقوم بغسله، ونكرر الخلطة مرة أسبوعيا.

– الماسك الثاني نقوم بخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة من جل الصبار وعدد قليل من قطرات عصير الليمون مع الملاحظة أن الليمون يضاف فقط حال لم تكن البشرة حساسة.

– نقوم بفرك الماسك على الوجه والرقبة ونتركه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ثم نشطفه بالماء الفاتر، ونرطب الوجه بكريم خاص بالبشرة الدهنية قمنا بتجربته من قبل ونعلم أنه غير ضار للبشرة.