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فن

بإطلالة ساحرة.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:54 ص
كارولين عزمي
كارولين عزمي
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ندى فكري
نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى  صورة  جديدة من خلال حسابها  بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارولين عزمى بإطلالة ساحرة في الصورة حيث ارتدت نظارة شمس و رفعت شعرها بطريقة جذابة مما لفت انتباه متابعيها.

وكانت قد انضمت الفنانة كارولين عزمي، إلى فريق مسلسل "الحرامي" بطولة الفنانة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وتجسد كارولين ضمن الأحداث ابنة رانيا يوسف وبيومي فؤاد.

وينتمى العمل لنوعية السيت كوم مكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك في بطولته بيومى فؤاد ورانيا يوسف وكارولين عزمى  وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقائق.

يذكر أن أحدث أعمال كارولين مسلسل "ونحب تانى ليه" رمضان 2020.

مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
بإطلالة ساحرة.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها
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