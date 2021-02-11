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توك شو

طقس الخميس.. مائل للدفء على القاهرة والعظمى 24 درجة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:50 ص
الطقس
الطقس
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قسم التوك شو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية من تقديم الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للدفء السواحل الشمالية الغربية، ودافئًا على جنوب سيناء، مع هبوب رياح نشطة، مع وجود شبورة في بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

بيان درجات في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة : العظمى 24 والصغرى 13
الإسكندرية : العظمى 22 والصغرى 13
مرسى مطروح : العظمى 20 والصغرى 10
بورسعيد : العظمى 22 والصغرى 15
دمياط : العظمى 21 والصغرى 14
الإسماعيلية :  العظمى 25 والصغرى 12
السويس : العظمى 25 والصغرى 13
العريش : العظمى 21 والصغرى 13
طابا : العظمى 24 والصغرى 15
سانت كاترين : العظمى 20 والصغرى 8
شرم الشيخ : العظمى 28 والصغرى 16
الغردقة : العظمى 29  والصغرى 15
الفيوم : العظمى 26 والصغرى 11
بني سويف : العظمى 26 والصغرى 10
المنيا : العظمى 27 والصغرى 10
أسيوط: العظمى 28 والصغرى 9
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