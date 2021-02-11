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وكيل وزارة الصحة بالسويس يكشف جهود قطاع الصحة فى المحافظة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:53 ص
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالسويس
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ريهام فيكتور
قال دكتور أحمد البرعى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع طبى عملاق أطلقته الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس. 

وأضاف، "البرعى"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع فضائية الأولى المصرية، أن الرئيس السيسى يسعى لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الجودة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالسويس، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل يشمل جميع الفئات بدون تميز، منوهًا إلى أن نظام المنظومة تقوم على تسجيل الأسرة بالكامل.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه يتم تقديم خدمات الأسرة كل على بعضها، لافتًا إلى أن تعداد السكان في محافظة السويس 760 ألف مواطن يستفيد بالاجمالى من هذه المنظومة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه تم تغطية كل العدد السكانى وتوزيع الوحدات على السكان والمناطق السكانية وربط السكان بهم.
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