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فن

بحمل الأثقال... مريهان حسين تقوم بتمرينات شاقة في الجيم

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:52 ص
مريهان حسين
مريهان حسين
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ندى فكري
نشرت الفنانة مريهان حسين صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مريهان حسين في الصور و الفيديوهات و هي تحمل الاثقال من الجيم مما لفت انتباه متابعيها.

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وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).


بحمل الأثقال... مريهان حسين تقوم بتمرينات شاقة في الجيم
بحمل الأثقال... مريهان حسين تقوم بتمرينات شاقة في الجيم
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