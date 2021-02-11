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فن

بالأسود.. هاجر أحمد تتألق من أحدث ظهور بإطلالة أنيقة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:57 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها.

وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة أنيقة بفستان أسود.

وتألقت هاجر أحمد، في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" حيث أشاد بها الجمهور.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".

وشارك فى بطولة "الأخ الكبير" كل من عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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