الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بمسيرة مفخخة.. وبايدن يأمر بمراجعة الاستراتيجية تجاه الصين.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

الحريري يبحث مع ماكرون الأزمة في لبنان وصعوبات تشكيل الحكومة الجديدة

قاضي التحقيق في اغتيالات تونس يتلقى تهديدات من حركة النهضة

الشيوخ الأمريكي يدعو بايدن إلى الضغط على تركيا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

إيران تنتج معدن اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي









أبرزت صحف السودان الصادرة صباح اليوم، الخميس، استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة مفخخة، وتابعت الترحيب الدولي بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، كما اهتمت بإجراء الرئيسين الأمريكي والصيني أول مكالمة هاتفية بينهما.









في الشأن المصري، ذكر موقع "24" الإخباري أن مصر أكدت حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.











وأكد الوزير شكري خلال الاتصال حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين.









وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الاتحاد" إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.









وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».









وذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري كتب في حسابه على "تويتر"، أنه تناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، لبحث الأزمة في لبنان والصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة في بلاده.









وقالت صحيفة "البيان" إن هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين التونسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كشفت أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، تعرض إلى التهديد بتحريض من حركة النهضة الإخوانية، عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري الذي يقوده راشد الغنوشي بهذه الاغتيالات.









وأوضح المحامي أنور الباصي، أن وكيل الجمهورية السابق، بشير العكرمي، المقرب من حركة النهضة، هدد قاضي التحقيق، عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة، الذي يرأسه راشد الغنوشي، بعملية اغتيال بلعيد، الذي تم اغتياله يوم 6 فبراير عام 2013.









وأفادت صحيفة "الوطن" بأن مجلس الأمن الدولي أبدى في إعلان تبنّاه بالإجماع دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّبًا بـ”إنجاز” تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.









وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة "يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة"، و"إطلاق مصالحة وطنية شاملة". وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 يناير، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيّز التنفيذ والمضيّ قدمًا في "انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير".









دوليًا، نقلت "الخليج" عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب لنظيره الصيني شي جين بينج مساء الأربعاء، عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كلّ من هونج كونج وشينجيانج، في أول محادثة هاتفية بين الرجلين مُنذ تسلّم بايدن مهامه في 20 يناير.









وأتت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني بعيد ساعات على زيارة قام بها بايدن إلى البنتاجون وأعلن خلالها أنه شكّل فريق عمل في الوزارة مكلّفًا بملف الصين وأنّه أمر بإجراء مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكّلها بكين.









وأبرزت "الاتحاد" دعوة أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان. ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على رسالة اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين، وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.











وجاء في الرسالة: «نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتغيير مسارهم الشمولي».











وبحسب "البيان"، بدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، وذلك في انتهاك جديد لالتزاماتها في إطار الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقامت الوكالة الأممية ومقرّها فيينا، "في 8 فبراير بالتحقّق من وجود 3,6 جرام من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران.