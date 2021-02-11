خبير بنايات دولية: مشاركة 14 وزارة في تطوير القرى غير كاف ومطلوب وزارة جديدة

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البنايات الدولية، إن عدد الوزارات المختصة في مشروع تطوير قرى الريف قدر بـ14 وزارة، حيث يعد هذا العدد غير كافٍ، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة يجب أن تكون داخل المشروع.





وأضاف "عرفة" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه "منذ تولى أي محافظ المحافظة التابع لها لا يوجد أي محافظ زار عذبة واحدة منذ توليه المنصب"؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك وزير مختص بملف القرى.





وتابع أنه ليس طلبا جديدا، بل أنه طالب بضرورة إنشاء وزارة جديدة للقرى المصرية عام 2015، لافتًا إلى أنه موجود بالفعل بالمملكة العربية السعودية.



