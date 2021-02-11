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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وتيجريس في نهائي مونديال الأندية والقنوات الناقلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:10 ص
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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عمرو الحلوانى

يسدل الستار على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2021 بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة على استاد "المدينة التعليمية" أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.


ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين بايرن ميونيخ وتيجريس المكسيكى فى تمام الساعة الثامنة مساء وسيتم نقلها عبر قانة بي إن سبورت 1.

 ورغم احتكار أبطال أوروبا للقب مونديال الأندية خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ أن توج بايرن نفسه بلقبه الوحيد السابق في البطولة، لن تكون مباراة الغد نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي صنع التاريخ بتأهله إلى هذه المباراة وما زال قادرا على تحقيق لمحة تاريخية أخرى في مباراة الغد.


ويستحوذ بايرن بالتأكيد على قدر كبير من الترشيحات لا سيما وأن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ إلى صفه قبل مواجهة الغد.

 

وفى المقابل يسعى فريق تيجريس بطل المكسيك إلى تحقيق المفاجأة بالتتويج بلقب مونديال الأندية خاصة فى ظل العروض المميزة التى يقدمها بالبطولة حتى الآن ونجاحه فى الوصول إلى المباراة النهائية بعد إقصاء بطل أمريكا الجنوبية "بالميراس البرازيلى" والفوز عليه بنصف النهائى.

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