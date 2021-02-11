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رياضة

من أوضة اللبس.. شاهد أحدث ظهور لـ ميدو عبر إنستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:09 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب المعتزل أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له .
وظهر أحمد حسام ميدو فى الصورة من برنامجه أوضة اللبس برفقة اللاعب السابق أحمد صلاح حسنى.

قال أحمد حسام ميدو إنه يجب على جميع مشجعي الزمالك أن يتحدثوا عن الفريق فقط، والابتعاد عن الحديث عن المشاكل لأن هذا يؤثر على مستوى  الفريق، قائلاُ : "لاعب الكرة بني آدم وبيتأثر بكل اللي بيحصل.

وأضاف "ميدو" خلال برنامج " أوضة اللبس " ، أنه يتمنى من جمهور ونجوم الزمالك أن يتحدثوا عن الفريق وأحواله، ودعم الجهاز وتشجيع الفريق في المباريات القادمة والبطولة الأفريقية، مضيفًا أن الانشغال بالمشاكل الخارجية ومشكلة " مرتضى منصور " لا توجد فائدة منها فهي في يد القضاء، وأنه لا يقصد بهذا التخلي عن رئيس النادي، لكنه يتحدث بحكم خبرته كلاعب سابق.

و تابع " أنه يتعهد حتى نصف نهائي دوري الأبطال  بعدم الحديث عن هذه المشاكل بالإيجاب أو السلب في برنامجه " أوضة اللبس " إلا إذا كانت تعمل على مصلحة الفريق  ، وأن حديثه سيكون عن حال الفريق واستعداداته، لأنه يرى أن هذا دوره كزملكاوي وإعلامي .

و أشار " ميدو " إلى  أنه سيغير الصورة الشخصية له على كل وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة به حالًا على الهواء لصورة تحمل شعار الزمالك و مكتوب عليها " الزمالك أولًا" ، و طلب من جمهور نادي الزمالك ونجومه أن يضعوا كيان نادي الزمالك فوق كل شئ .

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