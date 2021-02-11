التعليم تنفي إلغاء الامتحانات ووقف الدراسة بالتيرم الثاني.. طارق شوقي يعرض خطته أمام لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.. وإعلان القرارات النهائية لـ الطلاب وأولياء الأمور الأحد

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا منسوبا لـ الجريدة الرسمية لإيهام أولياء الأمور والطلاب بأن رئيس الوزراء قرر استمرار تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات بجميع أنواعها، وكذلك تعليق جميع التجمعات الخاصة بتلقي العلم اعتبارا من السبت الموافق 20 فبراير الجاري ولحين إشعار آخر.
كما أشار المنشور المتداول إلى تعليق الامتحانات للطلاب في المدارس والجامعات، والتي كان مقررا عقدها 20 فبراير مع وضع أساليب بديلة للتقييم يتم الاعلان عنها في وقت اقصاه اسبوعان من تاريخ صدور القرار بالجريدة الرسمية.
كما انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الأخيرة أيضا، خبرًا يزعم احتمالية تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، لم يتخذ أي قرارات حول الدراسة، وأن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا: "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".
وأكد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جميع الأقاويل المنتشرة على لسان مجلس الوزراء حول الدراسة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن القرار سيكون يوم السبت أو الأحد القادمين.
طارق شوقي يعرض تصور استكمال الدراسة وعقد الامتحانات على لجنة الأزمات
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التربية والتعليم لديها تصور كامل، وسيقوم وزير التربية والتعليم بعرض التصور أمام لجنة إدارة الأزمات مطلع الأسبوع المقبل من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.
من جانبها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا حاليا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني.
وتواصل موقع "صدى البلد" مع وزارة التربية والتعليم، التي نفت تماما صحة هذه الأخبار، مؤكدةً أنها لا أساس لها من الصحة نهائيا.
من جانبها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا حاليا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني.
شوقي : انتظروا قراراتنا النهائية لحسم جدل الامتحانات والدراسة.. الأحد
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة يوم الأحد القادم ١٤ فبراير ٢٠٢١".
وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما يكتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".
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وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.
وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، وأرجو من الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول".
حقيقة إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.
وأوضحت أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.
هل تعقد امتحانات الاعدادية قبل انتهاء إجازة نصف العام
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، منشورات تزعم صدور قرار بعقد امتحانات الإعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا، مشيرةَ إلى أن الوزارة لم تعلن مواعيد محددة لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول لأي مرحلة دراسية حتى الآن.
وقالت: "لا تغيير فيما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل، حينما أكد أنه لن يتم عقد أي امتحانات سواء ورقية أو إلكترونية قبل انتهاء إجازة نصف العام" .
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت بدون أي تدخل للعنصر البشري فيها، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرةً ولن يستطيع أحد معرفته "لا الوزير ولا أي من قيادات الوزارة".
وقال وزير التربية والتعليم: "سيعد نموذج الامتحان من 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا عند كل طالب".
وأضاف: "ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات".
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها عند وضع جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، ستأخذ الوزارة في اعتبارها جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
وقالت: "سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 قبل اعتماده رسميا".
المدارس تستعد للامتحانات
دعت جميع المدارس الثانوية بجمهورية مصر العربية، طلاب الصف الثالث الثانوى (العاديين / المؤجلين / المنازل / الراسبين) الذين لم يستلموا إخطارات توضح الإيميل وكلمة السر المطلوبة لملء بيانات الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، بضرورة الذهاب لمدير المدرسة واستلام الإيميل وكلمة السر بشكل عاجل.
وبعد الحصول على البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة السر، يقوم الطالب بالضغط هنا، وإدخال الإيميل ثم الضغط على تسجيل الدخول ، ثم إدخال كلمة السر مع ملاحظة أن حرف S يكتب كابيتال، لتظهر استمارة بيانات الطالب فيقوم بالتأكد من صحة الاسم والشعبة واللغات ويستكمل بياناتها ويضيف إليها الصورة الشخصية.
وعندما تقوم وزارة التربية والتعليم بفتح خاصية طباعة الإستمارة الإلكترونية، على الطالب أن يقوم بطباعة نسختين منها، وذلك لتسليمها للمدرسة عند كتابة الاستمارات الورقية في شهر مارس.
وشددت المدارس الثانوية على طلاب الثانوية العامة بأن هذا الإيميل سيتلقى عليه الطالب أكواد الامتحان التجريبى، وأيضا أكواد امتحان آخر العام، مشيرةً إلى أن هذا الإيميل يتم تسليمه للطالب مرة واحدة فقط والطالب مسئول عن المحافظة عليه ولا يحق له المطالبة به مرة أخرى.
ونوهت المدارس الثانوية، إلى أنه بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ورقة الإيميل والرقم السرى من المدرسة، فيمكنهم الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ ، ثم اختيار "حساب الطالب"، ثم إدخال "الرقم القومي" و"كود الطالب"، ثم الضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"، فيظهر الإيميل والرقم السرى، ليقوم الطالب بحفظهما ثم يدخل بهما موقع الاستمارة الإلكترونية، لاستكمال تسجيل باقى البيانات ومراجعتها وإضافة الصورة الشخصية ثم طباعة الاستمارة.
الأوراق المطلوبة لـ امتحانات الثانوية العامة
من جانبها، أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 تتمثل في: عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت، وذلك عندما يتاح عملها وطباعتها، وأصل إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين من قيمة الإيصال 202 جنيه (بريد).
كما تشمل الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 أيضا: صورة إيصال المصروفات المدرسية 500 جنيه (بريد)، وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد)، و4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة، وعدد صورة بطاقة ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال تأمين التابلت.
وناشدت مديريات التربية والتعليم أن تجمع هذه الأوراق في مظروف بلاستيك من الآن، استعدادًا لتقديمها للمدرسة وقت طلبها.
بدء مقابلات المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بدءا من أول أسبوع في فبراير 2021 .
وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المحدد، ستتم إحالته للتحقيق بمعرفة وزارة التربية والتعليم.
وشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حقيقة إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، مُوضحةً الاستمرار في إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2021 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة دون إلغاء، وذلك بهدف استفادة الطلاب منها في تحصيل المحتوى العلمي، حيث تعد بمثابة محاكاة للامتحان الحقيقي في نهاية العام.