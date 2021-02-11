التعليم تنفي إلغاء الامتحانات ووقف الدراسة بالتيرم الثاني.. طارق شوقي يعرض خطته أمام لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.. وإعلان القرارات النهائية لـ الطلاب وأولياء الأمور الأحد

كما انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الأخيرة أيضا، خبرًا يزعم احتمالية تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان المبارك.









من جانبه، قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء ، إن اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، لم يتخذ أي قرارات حول الدراسة، وأن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا: "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".





وأكد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جميع الأقاويل المنتشرة على لسان مجلس الوزراء حول الدراسة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن القرار سيكون يوم السبت أو الأحد القادمين.





طارق شوقي يعرض تصور استكمال الدراسة وعقد الامتحانات على لجنة الأزمات

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التربية والتعليم لديها تصور كامل، وسيقوم وزير التربية والتعليم بعرض التصور أمام لجنة إدارة الأزمات مطلع الأسبوع المقبل من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.









من جانبها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا حاليا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني.







