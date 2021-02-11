لطلاب جامعة القاهرة.. مسابقات أونلاين على المنصة الإلكترونية.. ودورات تدريبية بكلية الإعلام لتنمية المهارات وإعدادهم لسوق العمل

عميد آداب القاهرة يكشف عن الأنشطة الطلابية

كلية الإعلام تقدم دورات تدريبية لطلاب













تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي والتي يقضيها طلاب الجامعات في هذه الفترة، تقوم جامعة القاهرة بتقديم العديد من الدورات التدريبية والمسابقات، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وإكساب الطلاب معلومات في مجالات مختلفة، والتي تعدهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية والتواصل مع الطلاب بنظام الأونلاين.











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كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة بعد قرار تعليق الدراسة وتحويلها أونلاين.









وقال الدكتور شريف كامل، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية تلتزم بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بخصوص تعليق الدراسة حضوريا وتحويل كل شيء الى أونلاين ومن بينهم الأنشطة الطلابية.











وأشار إلى الأنشطة الطلابية المتاحة أونلاين وهى الرسم والموسيقى والأنشطة الثقافية، وأضاف أنها متاحة على صفحات رعاية الشباب الخاصة بالكلية.

















وأوضح مؤمن أشرف، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من الأنشطة الطلابية، والمطروحة "أونلاين" من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكليات.









وقال مؤمن أشرف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذه الأنشطة تشمل جميع المجالات، مثل الأنشطة الثقافية في مجالات الشعر، والأنشطة الفنية في مجالات التأليف المسرحي والعزف الفردي والغناء الفردي.









وأضاف أنه يوجد أيضًا العديد من الأنشطة العلمية مثل أبحاث ومسابقات عن تحقيق مصر للتنمية المستدامة 2030، وفقًا للشروط التي تحددها الجامعة.









وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من الدورات التدريبية على منصة "زووم" لتأهيل الطلاب في مجالات مختلفة، حيث يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين دوليين، مثل "مهارات العرض والتقديم" و"إعداد السيرة الذاتية" و"اجتياز المقابلة الشخصية".









ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إلى أن هناك دورة تدريبية ستقدمها الجامعة، قبل انتهاء هذا الفصل الدراسي في مهارات القيادة الفاعلة، وتسعى الجامعة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الدورات في مختلف المجالات والتخصصات.









فى السياق نفسه ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية مستمرة في عقد التدريبات عبر المنصة الإلكترونية، وكذلك تنظيم الويبينارات "أونلاين".









وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات، وكذلك شكل الحضور، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها.









وأضافت أنه لا يوجد حتى الآن قرار مباشر في هذا الأمر، حتى تتضح الأمور، فالكلية في انتظار توجيهات من الجامعة وفقا للظروف حينها.









وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية.







