خطر الوفاة يزداد بنسبة 14 % بتناول بيضة يومياً

غالبًا ما تتغير المعلومات حول ما إذا كان البيض صحيًا بالنسبة لك أم لا، قدّمت دراسة منشورة مؤخرًا مزيدًا من المعلومات حول هل تناول الكثير منها مفيد أم غير مفيد.

أظهر بحث نُشر أمس في مجلة PLOS Medicine أن تناول جزء فقط من بيضة ، والذي يتضمن صفارًا يحتوي على الكوليسترول مع نصف بروتين الطعام ومعظم العناصر الغذائية ، يمكن أن يزيد من خطر الوفاة لأسباب متنوعة.. ووفقًا لشبكة CNN ، فإن أسباب الوفاة تشمل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



“ما إذا كان استهلاك البيض والكوليسترول ضار بصحة القلب والأوعية الدموية وطول العمر هو موضع نقاش كبير.. البيانات المستمدة من دراسات واسعة النطاق نادرة. هدفت هذه الدراسة إلى فحص ارتباط تناول البيض والكوليسترول بالوفيات من جميع الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، وأسباب أخرى في سكان الولايات المتحدة ، "كتب الباحثون في الملخص، بالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بتحليل أكثر من 500000 مشارك بمتوسط ​​عمر 62.2. تم جمعهم من ست ولايات أمريكية ومدينتين بين عامي 1995 و 1996 وكان غالبية المشاركين - 91.8 ٪ - من غير ذوي الأصول الأسبانية والبيض. كانت الدراسة طويلة الأمد وتمت متابعة المشاركين حتى نهاية عام 2011.

أظهرت النتائج أن خطر الوفيات الإجمالي زاد بنسبة 7٪ لكل نصف بيضة يتم استهلاكها بشكل إضافي كل يوم ، وفقًا لشبكة CNN.



ووفقًا للدراسة، فإن المشاركين الذين تناولوا بياض البيض أو بدائل البيض كان لديهم "معدل وفيات لجميع الأسباب" أقل من السرطان والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر وأمراض الجهاز التنفسي مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا تلك الأطعمة.

"كان هناك 129328 حالة وفاة بما في ذلك 38747 حالة وفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية خلال متابعة متوسط ​​16 عامًا.. ارتبط تناول البيض الكامل والكوليسترول بشكل إيجابي مع جميع الأسباب، والأمراض القلبية الوعائية، ووفيات السرطان.. في النماذج المعدلة متعددة المتغيرات

بينما أقر العلماء بقيود الدراسة، بما في ذلك أنها كانت قائمة على الملاحظة واعتمدوا على الإبلاغ الذاتي من المشاركين على الرغم من وجود تعديلات على عوامل الخطر الغذائية ونمط الحياة المعترف بها، خلص الباحثون إلى أن استهلاك البيض والكوليسترول مرتبط - وإن كان بشكل غير مباشر - بزيادة بشكل عام. أسباب الوفاة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وكتبوا أن "معدل الوفيات المتزايد المرتبط باستهلاك البيض يتأثر بشكل كبير بتناول الكوليسترول". "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى الحد من تناول الكوليسترول واستبدال البيض الكامل ببياض / بدائل أو مصادر بروتين بديلة أخرى لتسهيل صحة القلب والأوعية الدموية والبقاء على المدى الطويل".





لا يزال الخبراء متشككين "على الرغم من سنوات عديدة من البحث ، لم تتم الإجابة عن هذا السؤال حول البيض والصحة ، حيث أظهرت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة على مدى العقود القليلة الماضية نتائج متضاربة - اقترح البعض أن تناول البيض المعتدل أمر جيد ، بينما اقترح البعض الآخر أنه قد يكون سيئًا ،" رياز باتيل ، قال استشاري أمراض القلب في كلية لندن الجامعية ، لشبكة CNN في بيان. "هذه الدراسة ، على الرغم من إجرائها جيدًا ، إلا أنها للأسف تضيف المزيد من الضجيج إلى المناقشة."

تقترح جمعية القلب الأمريكية تناول بيضة واحدة أو بياض بيضتين يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي. أصدرت المجلة غير الربحية دراسة في مايو 2020 وجدت أنه لا توجد صلة كبيرة بين استهلاك نصف بيضة إضافية كل يوم والموت الكلي.