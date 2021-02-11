بإجمالي 937 مليون جنيه.. الغربية تتلقى 149 ألفًا و828 طلب تصالح على مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و٨٢٨ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٧ مليونا و٥٢٧ ألف جنيه حتى يوم الخميس ١١ / ٢ / ٢٠٢١.



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وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٩٢١) طلبا، ورفض عدد (٣٠٥) طلبات، وجار فحص عدد (١٤٧٦٠٢) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.



