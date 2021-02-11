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محافظات

بإجمالي 937 مليون جنيه.. الغربية تتلقى 149 ألفًا و828 طلب تصالح على مخالفات البناء

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و٨٢٨ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٧ مليونا و٥٢٧ ألف جنيه حتى يوم الخميس  ١١ / ٢ / ٢٠٢١.

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وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٩٢١) طلبا، ورفض عدد (٣٠٥) طلبات، وجار فحص عدد (١٤٧٦٠٢) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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