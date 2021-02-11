باولو جاملي نجم منتخب البرازيل السابق في حوار لـ صدى البلد: الأهلي فاجأني أمام بايرن ميونخ.. والكرة المصرية تطورت كثيرا

بعد أداء مشرف أمام بايرن ميونخ الاثنين الماضي، رغم الهزيمة بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، يطمح عشاق كرة القدم المصرية في حصد برونزية المونديال، عندما يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، في تمام الخامسة مساء.









وتواصل "صدى البلد" مع باولو جاملي، نجم منتخب البرازيل السابق، للحديث عن مستوى الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ومباراته أمام بالميراس، التي ستقام اليوم، الخميس.









إليكم نص الحوار





ما رأيك في مستوى فريق الأهلي في كأس العالم للأندية؟

أعتقد أن كرة القدم المصرية تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة، اللاعبون الجيدون يلعبون في أوروبا وهذا يحسن نوعية المنتخب الوطني والدوري المحلي.









هل شاهدت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية؟

نعم شاهدت المباراة، لقد فاجأني فريق الأهلي، لعب بشكل جيد للغاية ضد بايرن ميونيخ وجعل الفريق الألماني يبذل مزيدا من الجهد.









هل تعرف أحدا من لاعبي الأهلي؟

لا أعرف اللاعبين بعمق، أعرف الفريق ككل، لقد شاهدت بعض المباريات للأهلي في الفترة الماضية.









هل تعرف لاعبين من كرة القدم المصرية بشكل عام؟

أعرف العديد من اللاعبين المصريين الذين لعبوا وما زال بعضهم يلعبون في أوروبا مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن وطارق السعيد وميدو.









ما تعليقك حول هزيمة بالميراس أمام أونال المسكيكي؟

أعتقد أن بالميراس كان أقل شأنًا من تيجريس ويستحق الخسارة، بالميراس لم يلعب بشكل جيد وفاز بلقب ليبرتادوريس بكثير من الحظ، ولكن بشكل عام بالميراس يلعب كرة قدم دفاعية وشجاعة، ومختلفة جدًا عن طبيعة كرة القدم البرازيلية.









في رأيك.. أي فريق هو الأقرب للفوز في مباراة الغد.. الأهلي أم بالميراس؟