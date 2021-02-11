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حقيقة اقتراب منخفض التنين وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.. الأرصاد توضح

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:23 ص
الارصاد
الارصاد
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هاجر إبراهيم
نفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، بشأن وجود منخفض التنين إلى مصر، مشيرة إلى أن جميعها شائعات تطلقها مواقع التواصل الإجتماعى.

وأكدت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن هناك استقرار فى الأحوال الجوية، موضحة أن هذا الأسبوع شهدت مصر طقس أشبه بأن يكون مائل للحرارة، خاصة فترة الظهيرة، حيث ان درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات من خمس إلى ست درجات.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم مازالت مرتفعة مع وسطوع أشعة الشمس على مدار اليوم، ولكنه يكون بارد خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، محذرة من الشبورة المائية التى تتواجد بالصباح الباكر على الطرق، خاصة الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه بداية من غدا الجمعة ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض من درجتين إلى ثلاث درجات لتصل إلى 22 درجة، متابعة أن الطقس سيستمر بالدفئ على معظم أنحاء الجمهورية غدا.

وأفادت أن الطقس المستقر سيستمر حتى يوم الأثنين  أو الثلاثاء القادم، حيث سيكون هناك فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ولكنها عادية جدا، بالإضافة إلى وجود نشاط بالرياح على معظم أنحاء الجمهورية.

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