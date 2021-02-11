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فن

ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها في أسوان عبر انستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:27 ص
ناهد السباعي و والدتها
ناهد السباعي و والدتها من اسوان
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ندى فكري
استعادت الفنانة ناهد السباعي ذكرياتها من اسوان و نشرت  صور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعى فى الصور برفقه والدتها من اسوان مما اثار اعجاب متابعيها.

و علقت علي الصور قائلة :" وحشني السفر لأسوان قبل الكورونا "

وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها في أسوان عبر انستجرام
ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها في أسوان عبر انستجرام
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