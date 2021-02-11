ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها في أسوان عبر انستجرام

استعادت الفنانة ناهد السباعي ذكرياتها من اسوان و نشرت صور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ناهد السباعى فى الصور برفقه والدتها من اسوان مما اثار اعجاب متابعيها.





و علقت علي الصور قائلة :" وحشني السفر لأسوان قبل الكورونا "





وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.