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أخبار البلد

الوزراء يكشف أبرز إجراءات البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا.. إنفوجراف

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:27 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في 2020، للحد من تداعيات جائحة كورونا السلبية.

فقد خفض المركزي أسعار العائد أكثر من مرة لتحفيز الاقتصاد على النمو، لكلٍ من الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لليوم الوحد؛ وثبت سعر العائد لهم عند 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي، وكذلك خفض العائد على سعر الائتمان والخصم لنحو 8.75%. كما قام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر دون تطبيق غرامات إضافية على التأخر في السداد مع إعادة هيكلة مديونيات العملاء.

وفي إطار جهود البنك المركزي للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل الدفع الالكتروني، فقد ألغى الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي، كما أطلق مبادرة "السداد الإلكتروني" لنشر 100 ألف نقطة بيع إليكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع في المحافظات التي لا توجد بها أعداد كافية، وأيضًا مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي كمرحلة أولى ليصبح الإجمالي نحو 20 ألف ماكينة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

ليس ذلك فقط، بل أطلق عدة مبادرات لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة؛ مثل: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه وعائد 8% لمدة أقصاها 20 سنة، وإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8%، يُحسب على أساس متناقص، لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع، وغيرها من المبادرات الموجهة لقطاع السياحة والعملاء غير المنتظمين وقطاع المقاولات بعائد 8% فقط بدلًا من 10% ويُحسب على أساس متناقص.
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