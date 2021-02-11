خبير يكشف نجاح برامج الإصلاح في دعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الارشادات الدولية من المؤسسات المالية الدولية لها أهمية قصوي، حيث أن مرجع اجراءات التحويلات داخل الاقتصاد المصري لهذه المؤسسات الدولية، التى تعود بالنجاحات على الاقتصاد المصرى، منوها إلى أن الدليل على هذا هو لجوء الدولة المصرية للأسواق الدولية لكى تطرح بعض الطموحات لتنفيذ بعض المشروعات الهامة، كاشفا أن يوجد العديد من التمويلات بتكاليف منخفضة فى هذه الاسواق الدولية.

وأضاف"أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن تحسن الاقتصاد الدولى والمصري ناتج من وجود شباب مصري يمتلك مؤسسات دولية جيدة، وأيضا من رؤية المجتمع الدولى للإقتصاد المصري، الذى يكون قادر على مواجهة الأزمات.

وأكد انه بالرغم من أزمة كورونا العالمية ولكن الجنيه المصري فى حالة تعافى وتحسن جيد، كما أن الدولة المصرية تشهد الاستقرار المالي والضريبي، فلم يحدث تغير فى السياسيات الضريبية، وبالتالى تزيد عملية الانتاج وتقل تكلفتها.

وأشارإلى أن " مصر حافظت على معدل النمو الاقتصادي الإيجابي في ظل جائحة كورونا، ومصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة في ظل جائحة كروان".

وأكمل :" في حال عدم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي كان من الصعب دعم الاقتصاد في ظل جائحة كورونا ودعم الفئات المتضررة وضبط ميزان المدفوعات" ، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في التعامل مع الجائحة بشكل متميز والإصلاح حافظ على تماسك المجتمع وتلبية احتياجات المواطن من توفير السلع الاستراتيجية".