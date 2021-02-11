ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير يكشف نجاح برامج الإصلاح في دعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:46 ص
استاذ تمويل
استاذ تمويل
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الارشادات الدولية من المؤسسات المالية الدولية لها أهمية قصوي، حيث أن مرجع اجراءات التحويلات داخل الاقتصاد المصري لهذه المؤسسات الدولية، التى تعود بالنجاحات على الاقتصاد المصرى، منوها إلى أن الدليل على هذا هو لجوء الدولة المصرية للأسواق الدولية لكى تطرح بعض الطموحات لتنفيذ بعض المشروعات الهامة، كاشفا أن يوجد العديد من التمويلات بتكاليف منخفضة فى هذه الاسواق الدولية.

 

وأضاف"أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن تحسن الاقتصاد الدولى والمصري ناتج من وجود شباب مصري يمتلك مؤسسات دولية جيدة، وأيضا من رؤية المجتمع الدولى للإقتصاد المصري، الذى يكون قادر على مواجهة الأزمات.

 

وأكد انه بالرغم من أزمة كورونا العالمية ولكن الجنيه المصري فى حالة تعافى وتحسن جيد، كما أن الدولة المصرية تشهد الاستقرار المالي والضريبي، فلم يحدث تغير فى السياسيات الضريبية، وبالتالى تزيد عملية الانتاج وتقل تكلفتها.

 

وأشارإلى أن " مصر حافظت على معدل النمو الاقتصادي الإيجابي في ظل جائحة كورونا، ومصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة في ظل جائحة كروان".

 

 وأكمل :" في حال عدم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي كان من الصعب  دعم الاقتصاد في ظل جائحة كورونا ودعم الفئات المتضررة وضبط ميزان المدفوعات" ، مشيرا إلى أن  برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في التعامل مع الجائحة بشكل متميز والإصلاح حافظ على تماسك المجتمع وتلبية احتياجات المواطن من توفير السلع الاستراتيجية".

 

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ استثمار يكشف سبب ارتفاع معدل إنفاق الأسرة المصرية رغم أزمة كورونا

أستاذ تمويل يكشف سبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال جائحة كورونا

تجربتنا أصبحت محل دراسة.. أستاذ التمويل يكشف قوة العلاقة بين الاقتصاد المصري والبنوك الدولية

أستاذ تمويل: توقعات بنمو الاقتصاد المصرى بمعدل كبير

توقعات عالمية بأن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات في عام ٢٠٣٠.. وخبراء: التصدي للأزمات خير دليل.. ويؤكدون: نعيش مرحلة جديدة من التسارع في النمو

خبير يكشف أهمية برنامج الإصلاح في دعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

حكام مباريات الخميس.. أمين عمر يدير لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

السبت المقبل.. وزير الرياضة يشهد تحدى بيج رامى وكرم جابر

بملابس رياضية.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب

شوبير يعلن تشكيل الأهلي فى مواجهة بالميراس البرازيلي

خطر الوفاة يزداد بنسبة 14 % بتناول بيضة يومياً

حادث بشع.. أمريكي يقتل ابنتيه ثم يتصل بزوجته وينتحر بالرصاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران