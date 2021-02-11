غرامة 100 ألف وسجن مشدد.. نجدة الطفل يكشف عقوبة استغلال الأطفال للربح.. فيديو

قال الدكتور صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومى للطفولة والامومة، إنه وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات الام الماضى وصل عدد مستخدمى الانترنت 40 مليون مواطن بنسبة انتشار تخطى 55%، لافتًا إلى أن هناك 2 مليون مستخدم يستخدم الانتنرت خلال الساعة الواحدة بنسب تتخطى الملايين وهناك مشاهدات قد تضر الاطفال.









وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم رصد اكثر من 20 بلاغ خلال العام الماضى يتعلق باستخدام الأسر لأطفال لنشر فيديوهات على التيك توك لجنى ارباح وعمل شهرة على حساب الطفل مما يؤكد ان هناك انتهاك لحقوق الطفل واضرار نفسية وصحية على نفوس الاطفال.





وتابع أن القانون يمنع المتاجرة بالأطفال واستغلالهم فى تحقيق الشهرة وتحقيق الربح المادى، منوهًا بأن العقوبة تصل بالسجن المشدد 5 سنوات، أو غرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.





وأوضح أن استغلال الاطفال فى الفترة الاخيرة كان منتشر وتم احالة يعض البلاغات الى النيابة العامة وكان من ضمن الوقائع الشهيرة مع يوتيوبر استغل ابنته ومطرب استغل طفله.



