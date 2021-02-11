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اقتصاد

بـ 200 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات صرف صحي لـ 12 قرية وتابعاً في المنوفية ضمن «حياة كريمة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
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علياء فوزى
تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.
 
وحول تلك المشروعات كشف المهندس سعيد فتوح، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة العبد العامة للمقاولات، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار تنفيذ العديد من المشروعات المتعثرة والتى كانت تتبع شركتى المصرية وأطلس قبل دمجهما في شركة العبد، لافتا إلى أنها حملتنا عبئا كبيرا نظرا لأن بعضها كان قد تم سحبه ثم أعيد لنا مرة أخرى لتنفيذه، بجانب احتياج تلك المشروعات لسيولة كبيرة تقارب الـ 70 مليون جنيه لاستكمالها.

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وأضاف سعيد فتوح أنه جار تنفيذ تلك المشروعات، حفاظا على سمعة واسم شركة العبد فى القطاع.
 
وحول مبادرة حياة كريمة أوضح انه يتم تنفيذ مشروعات صرف لنحو 12 قرية وتابع لها بمحافظة المنوفية بتكلفة تصل لنحو 200 مليون جنيه فى إطار تطوير القرى المصرية .
 
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع لقرى براشيم وكفر عون وكوم عياد، وعزب العصارة والطويلة البحرى وعزب منصور المستجدة " الجيار" طعيمة، والنجار والعزب المجاورة والفرعونية، والمعاشات والهوانم والجراهرجى ولمعى.
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