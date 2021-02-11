بالأسماء.. إصابة 18 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بالصالحية الجديدة

أصيب 18 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، رقم " ن ن ط 761"، تحمل عمال أحدى شركات المقاولات، بمنطقة سامى سعد بالصالحية الجديدة، أمام بنزينة أبو سلاية.





وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش بـ 8 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية تلقى العلاج.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بانقلاب سيارة ربع نقل، رقم " ن ن ط 761"، تحمل عمال أحدى شركات المقاولات، بمنطقة سامى سعد بالصالحية الجدية، أمام بنزينة أبو سلاية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 8 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية تلقى العلاج، وتنوعبت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم.





وقال مصدر طبى، إن المصابين جمعيهم من محافظة الشرقية وهم، عبد الحميد عبد الصبور صالح 39 عامًا، وهشام السيد إبراهيم 15 عامًا، وحمادة سيد عبد الدايم 35 عامًا، ومحمد ثروث عبد العظيم 35 عامًا، وسمير محمد إبراهيم 30 عامًا، وفرج على سالم 60 عامًا، ومحمد محمد عرفات 60 عامًا، وأحمد محمد محمد 17 عامًا، وأحمد إبراهيم السيد 45 عامًا من الشرقية، ومحمد فرج على 14 عامًا، والسيد سعيد محمد 45 عامًا، وكريم محمد فؤاد، 24 عامًا، وأيمن سعد محمد 30 عامًا، وعاطف عبد الصبور عبد الحميد 54 عامًا، وصلاح صالح محمد 45 عامًا، وخلف رمضان خلف 25 عامًا، وعبد الله السيد عبد الله 23 عامًا وعبد المنعم محمد 42 عامًا.





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