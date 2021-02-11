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فن

من منزلها.. نهي عابدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:33 ص
نهي عابدين
نهي عابدين
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ندى فكري
نشرت الفنانة نهي عابدين صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نهي في الصورة من منزلها وعلقت قائلة: "صباح الخير".

يذكر أن انضمت الفنانة نهى عابدين لفريق مسلسل "خلي بالك من زيزي" وهو من بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة وأمينة خليل، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وبطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، نهى عابدين صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخى، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعى.
من منزلها.. نهي عابدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها
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