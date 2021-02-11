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أخبار العالم

الكويت: فتح 5 مراكز جديدة اليوم للتطعيم ضد «كورونا»

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:49 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن افتتاح 5 مراكز جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة الكويتية أن المراكز هي: منطقة الفروانية الصحية «مركز خيطان الجنوبي الصحي»، وفي منطقة الأحمدي الصحية «مركز صباح الأحمد الصحي»، وفي منطقة حولي الصحية «مركز عبدالرحمن الزيد الصحي»، وفي الجهراء الصحية «مركز النهضة الصحي»، و«مركز شمال غرب الصليبخات الصحي» التابع لمنطقة العاصمة، وفقا لصحيفة القبس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس افتتاح 5 مراكز صحية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند: «إن المراكز هي مركز العارضية الشمالي الصحي التابع لمنطقة الفروانية، ومركز سلوى التخصصي التابع لمنطقة حولي الصحية، ومركز مساعد حمد الصالح الصحي (الشعب) التابع لمنطقة العاصمة، ومركز شرق الأحمدي الصحي التابع لمنطقة الأحمدي، ومركز جابر الأحمد الصحي (1) التابع لمنطقة الجهراء».
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