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اقتصاد

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه في مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.2 مليار جنيه، بعد مرور أول ربع ساعة من بداية الجلسة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.33 % ليصل إلى مستوى 11،582.93 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 14.304.44 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 2.461.6 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3.499.4 نقطة.


كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.78 %، ليصل إلى مستوى 2.435.01 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.25 %، وصولا إلى 4.456.72 نقطة.

بينما هبط منفردا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.96% وصولا لمستوى 1.918.74 نقطة
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