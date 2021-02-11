82 عاما على إنشائه.. المستشار محمد عبد المحسن: نادي القضاة حصن جامع على كلمة العدل والحق والشرف

أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أن نادي القضاة هو بيت القضاة وقبلتهم وملاذهم في كل أمورهم يقف مدافعا عن مصالحهم بكل وقار والتزام مستمسكا بقيم قضائية تليدة رسخها شيوخنا الأجلاء.











وقال المستشار محمد عبد المحسن، خلال الاحتفال بذكرى مرور اثنين وثمانين عاما على إنشاء نادي القضاة، إن النادي أنشئ يوم الجمعة 10 فبراير عام 1939، حينما تمت الدعوة لجمعية عمومية تأسيسية في محكمة استئناف القاهرة توافق خلالها القضاة المجتمعون على إنشاء نادٍ للقضاة يكون دوره القيام على شئونهم الخاصة وتوثيق روابط الإخاء والتضامن فيما بينهم، وتم اعتماد لائحة النظام الأساسي لأول مجلس إدارة للنادي برئاسة المستشار محمود فهمي يوسف باشا، رئيس محكمة استئناف مصر آنذاك.











وأضاف أنه منذ نشأته كان نادي القضاة وكانت مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق نموذجا فريدا للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصنا حصينا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.









وتابع: "توالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرف من نور العديد من المواقف الخالدة دفاعًا عن استقلال القضاء الذى يعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره".









وقال رئيس نادي القضاة: "اليوم وبمناسبة مرور اثنين وثمانين عامًا على إنشاء هذا الصرح الشامخ، يحق لقضاة مصر أن يفخروا بناديهم وبتاريخه العريق وحاضره المشرف، وإذ تتزامن تلك المناسبة الكريمة مع موعد احتفال الدولة السنوي بعيد القضاء ومع إعادة افتتاح مبنى النادي عقب تطويره كليا ليكون كسابق عهده قصرًا منيفًا لسدنة العدالة يليق بجلال قدرهم وعظيم شأنهم وسمو رسالتهم".





وأكد المستشار عبد المحسن أن نادي قضاة مصر يتوجه بخالص التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي وبصادق تمنياتنا بمزيد من التوفيق والسداد لما فيه الخير لمصرنا الغالية، كما يتوجه بالشكر للشعب المصري العظيم على استمراره على عهده بثقته الكاملة في قضاء مصر وقضاتها الشرفاء في نشر العدل في ربوع الوطن، داعين الله أن يحفظهم من كل سوء وأن ييسر لهم سبل الحياة الكريمة، وكذلك الشكر لقضاة مصر الأجلاء بأن يوفقهم الله في تلكم الرسالة السامية بإقامة العدل بين الناس في ربوع وطننا الغالي مصر ليظلوا صِمَام أمن وأمان للوطن، وأن يحفظ عليهم استقلالهم وهيبتهم وكرامتهم.