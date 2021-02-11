مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

قررت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية بث نهائى كأس العالم للأندية المقرر إقامته اليوم، الخميس، بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكى عبر قنواتها المفتوحة.



يسدل الستار على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2021 بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة على استاد "المدينة التعليمية"، أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.





ورغم احتكار أبطال أوروبا للقب مونديال الأندية خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ أن توج بايرن نفسه بلقبه الوحيد السابق في البطولة، لن تكون مباراة الغد نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي صنع التاريخ بتأهله إلى هذه المباراة وما زال قادرا على تحقيق لمحة تاريخية أخرى في مباراة الغد.





ويستحوذ بايرن بالتأكيد على قدر كبير من الترشيحات لا سيما وأن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ إلى صفه قبل مواجهة الغد.





وفى المقابل، يسعى فريق تيجريس بطل المكسيك إلى تحقيق المفاجأة بالتتويج بلقب مونديال الأندية خاصة فى ظل العروض المميزة التى يقدمها بالبطولة حتى الآن ونجاحه فى الوصول إلى المباراة النهائية بعد إقصاء بطل أمريكا الجنوبية "بالميراس البرازيلى" والفوز عليه بنصف النهائى.