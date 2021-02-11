ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:48 ص
بي إن سبورت
بي إن سبورت
Advertisements
عمرو الحلوانى

قررت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية بث نهائى كأس العالم للأندية المقرر إقامته اليوم، الخميس، بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكى عبر قنواتها المفتوحة.


يسدل الستار على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2021 بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة على استاد "المدينة التعليمية"، أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.


ورغم احتكار أبطال أوروبا للقب مونديال الأندية خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ أن توج بايرن نفسه بلقبه الوحيد السابق في البطولة، لن تكون مباراة الغد نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي صنع التاريخ بتأهله إلى هذه المباراة وما زال قادرا على تحقيق لمحة تاريخية أخرى في مباراة الغد.


ويستحوذ بايرن بالتأكيد على قدر كبير من الترشيحات لا سيما وأن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ إلى صفه قبل مواجهة الغد.


وفى المقابل، يسعى فريق تيجريس بطل المكسيك إلى تحقيق المفاجأة بالتتويج بلقب مونديال الأندية خاصة فى ظل العروض المميزة التى يقدمها بالبطولة حتى الآن ونجاحه فى الوصول إلى المباراة النهائية بعد إقصاء بطل أمريكا الجنوبية "بالميراس البرازيلى" والفوز عليه بنصف النهائى.

 

 

Advertisements
Advertisements

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

ليس بي إن سبورت فقط .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

شوبير يعلن تشكيل الأهلي فى مواجهة بالميراس البرازيلي

باولو جاملي نجم منتخب البرازيل السابق في حوار لـ صدى البلد: الأهلي فاجأني أمام بايرن ميونخ.. والكرة المصرية تطورت كثيرا

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

قبل ساعات من نهائي مونديال الأندية.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

بلاش أمور شخصية.. تعليق قوى من شوبير على هجوم عمارة على "معلول"

موعد مباراة بايرن ميونخ وتيجريس في نهائي مونديال الأندية والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021