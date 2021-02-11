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فن

وحشتيني.. أحمد حاتم يستعيد ذكرياته مع يسرا

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر أحمد حاتم صورة تجمعه بالنجمة يسرا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق أحمد حاتم علي الصورة قائلاً: هاي قمر، وحشتيني .

وكان قد كشف مصدر عن توقيع الفنان أحمد حاتم لينضم رسميا إلى مسلسل الشقة 6.

مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production".

العمل من تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art)  وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود".

مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.
وحشتيني.. أحمد حاتم يستعيد ذكرياته مع يسرا
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