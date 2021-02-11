طريقة تجلب لك الشعور بلذة العبادة وحلاوة الصلاة.. على جمعة يوضحها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوة هذه الصلاة، فتصبح عادة بدلا من أن تكون عبادة، فيسهل ترك العبادة عندما نغفل، وتشتد علينا الأمور، وننشغل في مرض الولد، وذهاب الأولاد إلى المدارس ودخول المواسم، المشكلة هي تحويل العبادة إلى عادة.





وأضاف "جمعة"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "نريد أن نشعر بلذة العبادة، ولا نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة، لا بد أن نذكر الله كثيرا خارج الصلاة {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} وعلى ذلك علمنا النبي (صلى الله عليه وسلم) ختم الصلاة، 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، ونختم بـ" لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله".



