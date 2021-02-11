الابن العاق.. قصة طرد أبوين من الشقة بسبب الزوجة.. فيديو وصور

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان طنطا بضرورة النظر في قرار طرد أب وأم من شقتهما بناءً على طلب زوجة ابنهما المدعو "سعد. م. ن"، ومطالبتها بتمكينها من شقة استضافتها كونها عش الزوجية.













وشدد المحامي العام على ضرورة استعجال تحريات قسم شرطة ثان طنطا حول التأكد من إقامة الأسرة والنظر في أقوال شهود عيان وجيران الأب والأم حيال مأساتهما.











كما تقدمت الأسرة المكلومة والمضارة من واقعة الطرد بالقوة بطلب رسمي برفع الضرر والطعن على القرار الصادر لصالح زوجة ابنهما العاق، بعد تقديمه أوراق الملكية الخاصه بشقته.









وكانت منطقة القرشي بمدينة طنطا شهدت ظهور مأساة إنسانية بتجرد ابن من جميع المشاعر الإنسانية بشروعه في طرد أمه وأبوه سعيا إلى تمكين زوجته وإيواء أطفاله بقوة القانون طمعا في الحصول على الشقة السكنية الخاصة بهم وتركهما على سلالم العمارة.









وقبل تنفيذ قرار التمكين، وإخراج الأسرة من البيت، عرض الابن على أبيه وأمه، أن يكتبا الشقة باسمه، مقابل أن يستأجراها منه، ولكن الأسرة حالتها المادية صعبة، فالأب صاحب الـ 60 عامًا، ترك عمله بسبب مرضه.









وقالت إحسان قطب ، 59 سنة، الأم الضحية: "ابني ظلمني هو ومراته، ومكنتش أتخيل في حياتي إنه يعمل معانا كده ده أنا اديته مشغولات ذهبية بتاعتي عشان يبيعها ويتجوز بيها، وفي الآخر يطردني أنا وأبوه وأخوه في الشارع، ومافكرش هنروح فين ولا هنعمل إيه وحياتنا بقت في خطر".









وأضافت الأم الحزينة: "أنا ببات وقاعدة على السلم وماليش مكان أنام فيه، عشان ابني اللي ربيته وعلمته طردني منها أنا وأخوه وأبوه، ومش عارفين نروح فين وأنا مريضة سكر وقلب، ومش عارفين نعمل إيه مع إن الشقة باسم أبوه، بس هو اتفق مع مراته إنها ترفع قضية تمكين وكسبتها" .









ورصد "صدى البلد" جلوس الوالدين وبرفقتهما أطفالهما الأربعة عقب طردهم من شقتهم التي كانوا يقطنوها وهم يحملون الهم ويفكرون أين الملجأ والإيواء الأول تلك الليلة، بينما نجح ابنهم الآخر في إخراجهم من الشقة، بعدما حصل على حكم قضائي، نظرًا لوجود زوجته الحاضنة بالشقة، حسب قولها.







