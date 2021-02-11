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أخبار العالم

سوريا.. موسكو تتمسك باللجنة الدستورية وتطالب الغرب ببناء الثقة فيها

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:01 ص
دمشق
دمشق
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قسم الخارجي
أفاد النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، بأنه يجب على الدول الغربية أن تساعد في بناء الثقة بين الأطراف الممثلة في اللجنة الدستورية السورية.


ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوليانسكي قوله أمس، الأربعاء، إن اللجنة الدستورية هي "الصيغة الوحيدة التي تعمل بنجاح ولا بديل عنها"، داعيًا الدول الغربية إلى المساعدة في بناء الثقة بين أطراف اللجنة، عن طريق "العمل مع المعارضة بشكل صحيح وتقديم حوافز بنّاءة لدمشق".


وتحدث المسئول الروسي عن دعم روسيا لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، قائلًا إن "موسكو تساعد في التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك في إطار عملية أستانة".


ويشار إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون وصف أمس الأول، الثلاثاء، الجولة الخامسة للجنة الدستورية التي انتهت في 29 من يناير الماضي، بأنها "فرصة ضائعة ومخيبة للآمال"، لافتًا إلى عدم وجود "أي خطة عمل مستقبلية من أجل سوريا حتى الآن"، على حد قوله.
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