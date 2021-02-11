عمرو عكاشة: مشروع قانون المطور العقارى يهدف لتنظيم السوق العقارية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم عمل المطور العقاري، من التشريعات التي تهدف لوضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها والقضاء على غير الجادة، وهناك حالة من الترقب من قبل المطورين والعاملين فى السوق العقارية لخروج القانون للنور، إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين.

وأوضح عكاشة، أن التشريع المرتقب يعد أهم الخطوات التي يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات، وفيما يخص الاتحاد المزمع إنشاؤه وفقا للقانون الجديد يهدف لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ:"وضع مشروع القانون مواصفات المبنى، كما وضع أكواد للبناء العشوائى، ومراجعة العقارات القديمة والمتهالكة وسرعة تقنين أوضاعها حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة بعد انهيار الكثير من العقارات فى مختلف انحاء الجمهورية، ووضع ميثاق شرف، والعمل على احترام تقاليد المهنة، والمشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التي تنظم عمل سوق التطوير العقاري".

وأكد عكاشة، أن مشروع القانون يعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت فى تنفيذ خطط التنمية، بما لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ووضع الأسس والآليات التي تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.