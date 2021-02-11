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رياضة

شاهد... أحدث ظهور لأحمد حسن عبر إنستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عدة صور له وذلك من خلال  حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام .

و ظهر أحمد حسن فى الصور من سيارته، ونالت الصور إعجاب متابعيه.

يذكر أن وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز حيث طالبه بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ أي ضغوط او نقد يتعرض له 

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا ان في حال وجود جماهير فكثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغوط تعرض لها و وواصل تألقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي 

وأكمل أن هجوم جماهير الأهلي على رمضان جاء بسبب حيهم الشديد له و غضبهم من رحيله بتلك الطريقة .

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