محافظ السويس: ضخ 15.7 مليار جنيه استثمارات في المحافظة هذا العام

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن هناك استثمارات ضخمة جدًا قامت الدولة بضخها خلال الفترة الماضية.











وأضاف اللواء عبد المجيد صقر، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه خلال العام المالي الجاري 2021 قامت الدولة بضخ 15.07 مليار جنيه كاستثمارات لصالح محافظة السويس.











وأشار إلى أن الاستثمارات شملت جميع المجالات سواء كان البترول أو النقل أو السكة الحديد او الصحة ومجالات أخرى.











وأوضح محافظ السويس أن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تكلفته عالية جدا، ولكن تم إنشاؤه لتسهيل حياة أهل سيناء وغرب القناة ونقل حركة البضاعة من الشرق للغرب.









وأكد المحافظ أنه لا بد أن يشهد العالم لمحور 30 يوليو يبدأ من بورسعيد وينتهي في السخنة.