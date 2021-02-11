لتعزيز الشراكة بينهم.. جامعة حلوان تعقد اجتماعا مع بنك ناصر ووزارة التضامن الاجتماعي.. تفاصيل

في ظل اهتمام جامعة حلوان تحت قيادة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالتنمية والمشاركة المجتمعية شاركت الجامعة فى الاجتماع بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعي ، لبحث سبل التعاون بينهم، وكان ممثلا عن جامعة حلوان الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وممثلا عن بنك ناصر الاجتماعى اللواء محمد حمدان العشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ محمد موسى.





أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تسعى للمساهمة في تنمية المجتمع حيث تحرص على إطلاق القوافل الاجتماعية والبيئية لتلبية احتياجات المجتمع، كما تنظم الجامعة العديد من المبادرات الصحية والقوافل الطبية لتقديم أعمال خدمية تؤدي إلى خدمة المجتمع المحيط.





كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تساهم فى مشروع تطوير العشوائيات من خلال تطوير المناطق المحيطة بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قادرة بكلياتها التطبيقية وتنوع تخصصاتها على القيام بدور فعال في التنمية المستدامة.









أشار الدكتور حسام رفاعى أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الجامعة في مشروعات المرأة المعيلة وريادة الأعمال للشباب وذوي الهمم من الفئات العمرية المختلفة، وتنمية المناطق العشوائية الأكثر احتياجًا، وكذلك دور الجامعة في نشر ثقافة البنك وأهميته للمواطنين في مناحي كثيرة،

وتم التأكيد في الاجتماع على التعاون المشترك بين الجامعة وبنك ناصر الاجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعي لخدمة العديد من القضايا الهامة في المجتمع والاستفادة من الخبرات التنموية لبنك ناصر، وأيضًا الاستفادة من التخصصات العلمية المختلفة لكليات جامعة حلوان .





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وأفادت الدكتورة سناء حجازى أن الاجتماع تناول أيضا التعريف بدور بنك ناصر الاجتماعى في التنمية بجوانبها المختلفة والتى تخدم الفئات العمرية المختلفة في المجتمع، وأهمية التعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم كافة جوانب التنمية.



