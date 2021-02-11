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فن

الجمهور يبحث عن مسلسل في بيتنا روبوت

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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آيه عاطف
واصل مسلسل "في بيتنا روبوت" تصدر مؤشرات  البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد النجاح الذي حققته حلقاته.

تصريح هشام جمال
وكان هشام جمال ، قال "مشروع فى بيتنا روبوت كان فى البداية تركيبة مختلفة، فبعد نجاح مسلسل بدل الحدوته تلاتة الذى عرض فى رمضان ولاقى نجاحا كبيرا، كان من المفترض أن نقدم ثلاث قصص من 15 حلقة، وبدأنا فى البحث عن أفكار إلى أن ظهرت فكرة الروبوت وتخيلت شيماء سيف فى الدور جدا، وأصبحت الفكرة هى السائدة للمسلسل كله".

أبطال في بيتنا روبوت
مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

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